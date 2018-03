Feierlaune im Hunsrück: Die 18. Nature One beginnt

Aus unserem Archiv

Kastellaun

Die 18. Nature One startet am Freitag auf der Pydna bei Kastellaun im Hunsrück. 300 DJs aus aller Welt machen auf den Dancefloors Partymusik für zehntausende Raver. Highlight mitten auf dem OpenAirFloor ist ein mehr als 20 Meter hoher „UFO-Tower“. So hoch war noch kein Aufbau bei Nature One. Zwei Laser strahlen von hier 15 Kilometer weit in den Nachthimmel.