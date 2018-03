Der Aufbau der Nature One 2012 ist gestartet

Aus unserem Archiv

Kastellaun

Es geht in die heiße Phase: Beim Aufbau der fast 30 Dancefloors auf der Pydna flackern schon die bunten Lichter – wie auf unserer Webcam-Seite zu sehen. Und während sich zehntausende Raver aufmachen in Richtung Hunsrück, wachsen allein am Open-Air-Floor hundert Tonnen Stahl mit Sound- und Lichteffekten in die Höhe.