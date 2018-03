Festungsabenteuer im Juni: Mehr als 10 000 Kinder lesen

Dieblich/Koblenz – Eine zunächst verrückte Idee, eine Leidenschaft für Bücher und jede Menge Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren: Für ihren Weltrekordversuch brauchen der Kinderbuchautor Stefan Gemmel und seine Mitstreiterin Eva Pfitzner von der Dieblicher Leserattenservice GmbH genau das.

Im September vergangenen Jahres gingen sie mit ihrem Projekt an die Öffentlichkeit und steckten etliche Schulen mit ihrer Idee an. Als der Startschuss für die Anmeldungen zur Teilnahme am Weltrekord fiel, konnten es die beiden Initiatoren kaum glauben: 7000 Zusagen aus ganz Rheinland-Pfalz in den ersten zwölf Stunden. „Das war super. Es ist schön zu wissen, dass unsere Idee auch anderen gefällt“, beschreibt Pfitzner ihre ersten Gedanken.

Mit 10.000 Kindern ins Guinessbuch: Eva Pfitzner und Stefan Gemmel wollen am 12. Juni den Weltrekord im Lesen aufstellen. Foto: Leserattenservice GmbH

Inzwischen steht fest: Es sind es mehr als 10.000 Jungen und Mädchen aus 86 Grundschulen in Rheinland-Pfalz, die beim großen Abenteuer dabei sein werden. Der Weltrekordversuch ist für 12. Juni 2012 auf dem Festungsgelände Ehrenbreitstein geplant. Genau dann steht Stefan Gemmel auf der Bühne und wird die Kinder eine halbe Stunde mit einer Geistergeschichte fesseln. Anschließend sind die kleinen Leseratten gefragt: Gemmel schreibt extra für diesen Tag eine Geschichte, die die Kinder „zusammenlesen“ werden. In Gruppen eingeteilt, übernehmen sie unterschiedliche Passagen. „Die Schulklassen bekommen vorab ihren Text. Aber eigentlich sind das nur Textfragmente. Erst im Zusammenspiel mit den anderen Stücken ergibt die Geschichte einen Sinn. Und das passiert live“, erläutert Gemmel das Strickmuster der Geschichte für den Weltrekord.

Rund um den Weltrekord stimmt ein Programm mit Walking Acts, Kurzlesungen und kleinen Aufführungen auf die große Stunde ein. Bis zu diesem Tag gibt es für die Initiatoren noch einiges zu tun. Vor allem werden noch weitere Sponsoren gesucht, denn das Projekt ist kostenintensiv trotz erheblichen ehrenamtlichen Engagements von vielen Seiten.

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich bei Eva Pfitzner unter Telefon 02607/972 400 melden.

Weitere Infos: www.weltrekord-lesen.de