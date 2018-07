Kriminalität: Mit Rock am Ring häufen sich Drogendelikte

Aus unserem Archiv

Adenau

Die Rückkehr von Rock am Ring und zwei weitere Großveranstaltungen, die 2017 erstmals ausgerichtet wurden, nämlich Ring Olé und New Horizons, haben der Adenauer Polizei die Kriminalitätsstatistik verhagelt. So wurden bei der Polizeiinspektion (PI) Adenau 2017 insgesamt 1592 Straftaten registriert. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Steigerung von insgesamt 377 Fällen. Doch die Statistik zeigt auch Erfreuliches.