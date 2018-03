Zac Efron hat eine Schwäche für Nicole Kidman

Nicole Kidman (44) hat einen prominenten Verehrer: Jungstar Zac Efron, Traum vieler Mädchen und Frauen, schwärmt seit Jahren für Kidman.

Zac Efron in Cannes.

Foto: Stephane Reix – DPA

Das verriet der 24-jährige Schauspieler aus Filmen wie «High School Musical» am Donnerstag beim Filmfest Cannes. «Ich bin schon lange in sie verliebt – seit "Moulin Rouge".» Da sei er «total begeistert» von Kidman gewesen. Als er dann erfuhr, dass er in dem Cannes-Wettbewerbsbeitrag «The Paperboy» an ihrer Seite spielen sollte, sei er völlig euphorisiert gewesen. «Das war die großartigste Zeit meines Lebens», sagte er über die Dreharbeiten. «Ich habe jede Minute davon geliebt.» In «The Paperboy» von Regisseur Lee Daniels spielt Efron einen jungen Mann, der seinem Bruder (Matthew McConaughey) bei der Recherche zu einem Mordfall hilft und sich dabei in die Verlobte des Verurteilten verliebt, die von Kidman gespielt wird.