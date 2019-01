Ein Lagerfeld-Auftritt gehört zur Chanel-Show wie der Eiffelturm zu Paris. Doch wo ist der Modezar dieses Jahr?

Paris (dpa). Sorge um Karl Lagerfeld: Der Stardesigner ist zum allerersten Mal in seiner Zeit als Chanel-Kreativdirektor nicht am Ende seiner Modenschau aufgetreten. Lagerfeld habe sich am Dienstag müde gefühlt, ...