Westernheld Clint Eastwood ist gegen Obama

Der Westernheld Clint Eastwood (82) hat sich gegen die Wiederwahl von US-Präsident Barack Obama ausgesprochen. Stattdessen sei der Herausforderer Mitt Romney der richtige Mann für das Weiße Haus.

Clint Eastwood unterstützt den Republikaner Mitt Romney.

Foto: Christophe Karaba – DPA

Dies sagte der Hollywoodstar bei einer Spendengala für den Republikaner im US-Staat Idaho. «Ich glaube, das Land braucht einen Schub», sagte der Schauspieler und Regisseur, der mit seiner Rolle als stahlharter Großstadt-Polizist «Dirty Harry» in die Filmgeschichte eingegangen ist. Er werde daher am 6. November für Romney stimmen, dessen Führung «jetzt wichtiger als je zuvor» sei.

Die Nachricht erreicht Obama zu seinem 51. Geburtstag, den er am Samstag im präsidialen Urlaubsrefugium Camp David feiern wollte. Romney zeigte sich bei der Spendenveranstaltung begeistert von seinem oscarprämierten Unterstützer: «Er hat gerade meinen Tag verschönert», sagte er. Eastwood («Für eine Handvoll Dollar») hatte sich auch bei der letzten Wahl 2008 für den republikanischen Kandidaten John McCain ausgesprochen, der später gegen Obama verlor. Der Filmemacher war allerdings bei den Konservativen in die Kritik geraten, weil er im Februar in einem TV-Spot für die US-Autoindustrie auftrat, die als Obama-Werbung angesehen worden war.

Eastwood zählt eher zu einer Minderheit von Hollywood-Stars, die sich für die Republikaner stark machen. Zahlreiche Prominente wie George Clooney, Julia Roberts, Reese Witherspoon oder Cher zeigen offen ihre Unterstützung für Obama.