George Ezra, Jorja Smith und Calvin Harris freuen sich über ihre ersten Brit Awards. Auch die Band The 1975 hat gleich zweimal Grund zum Jubeln. Die Preisverleihung verläuft fast unauffällig. Erst US-Sängerin Pink heizt dem Publikum in London richtig ein.

London (dpa). Wenig Spektakel und verhaltene Stimmung - so lassen sich die Brit Awards 2019 zusammenfassen, die am Mittwochabend in London vergeben wurden.Schauspieler Hugh Jackman eröffnete die renommierte Preisverleihung mit ...