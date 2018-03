Versace eröffnet Haute-Couture-Schauen mit Partymode

Glamourös, sexy und wenig alltagstauglich hat Donatella Versace die Pariser Haute Couture-Schauen Herbst/Winter 2012/13 am Sonntagabend eröffnet. Die Italienerin zeigte als erste von 23 Modemachern ihre Entwürfe.

Mut zur Farbe.

Foto: Hendrik Ballhausen – DPA

Dafür hatte sie den Schwimmbadbereich des Pariser Ritz-Hotels als Setting gewählt, ein Ort, an dem schon ihr 1997 gestorbener Bruder Gianni seine Kollektionen gern inszenierte. Donatellas Corsagenkleider aus hauchzarter Seide – mal lang mit fliegenden Röcken, mal minikurz – offenbarten viel Haut und eignen sich eher für tropische Partys auf Jachten als für einen Tag im Büro.

Ein Corsagenkleid aus hauchzarter Seide.

Foto: Hendrik Ballhausen – DPA

Versace spielte die Handwerkskunst der Couturiers gekonnt aus: Seide, bedruckt mit Sonnen- und Mondmotiven oder abstrakten Tarotkartenbildern, hatte sie mit Plastik beschichten und teilweise in feine Streifen schneiden lassen. Sie erzielte dadurch eine an Glasfenster erinnernde Optik. Die Farben schimmerten wie Edelsteine in Aquamarin, Türkis, Rosenquarz oder Citrin.

Glamourös und sexy.

Foto: Hendrik Ballhausen – DPA

Die Mailänder Designerin verwies damit auf die gerade herausgebrachte neue Schmucklinie des Hauses, die als Ergänzung zu den teils schwindelerregend teuren Couture-Modellen gedacht ist. Überhaupt pflegt die «Hohe Schneiderkunst» seit ein paar Saisons eine enge Verbindung zu den Juwelierhäusern. Der letzte Tag der Schauen, traditionell der Donnerstag, ist diesen Kreationen gewidmet.