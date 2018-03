Uschi Obermaier lebt heute gesund

Schluss mit Drogen und Zigaretten: Uschi Obermaier (65), Sex-Ikone der 68er-Studentenrevolte, ist jetzt nach eigener Aussage auf dem «gesunden Trip». «Das macht auch mehr Spaß. Sogar das Rauchen hab' ich aufgehört vor einem Jahr», sagte sie der «Süddeutschen Zeitung».

Foto: Soeren Stache – DPA

Ihre Freundinnen in München lebten auch sehr gesund, sagte Obermaier, die hauptsächlich in Kalifornien lebt. «Was soll man auch machen, wenn man sich erhalten will?» Dass sich Mick Jagger und Keith Richards einst regelrecht um sie prügelten, bezeichnete Rolling-Stones-Groupie Obermaier als «ein Highlight in meinem Leben». Es sei eine tolle Zeit gewesen. «Wo es krachen konnte, hat es gekracht – und ich habe alles mitgemacht.»