Der deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha (39) hofft auf eine Rückkehr in die US-Fantasyserie «Game of Thrones». Derzeit werde die dritte Staffel gedreht – allerdings ohne ihn.

Von «Game of Thrones» zu «Frisch gepresst»: Tom Wlaschiha.

Foto: Oliver Berg – DPA

Die Person, die er in einigen Folgen darstellte, sei aber nicht tot, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. «Eventuell komm ich später noch mal vor.»

Die Fantasy-Reihe ist in diesem Jahr unter anderem als bestes Drama für den US-Fernsehpreis Emmy nominiert. Vom Mittelalter wechselte Wlaschiha jetzt zur romantischen Komödie: Sein neuer Film «Frisch gepresst» läuft am 23. August an.