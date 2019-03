Die beiden Köche Tim Mälzer und Tim Raue verbindet eine tiefe, kollegiale Freundschaft. Einer der beiden kann sich sogar vorstellen, irgendwann ein Projekt zusammen zu machen.

Stuttgart (dpa). In der Kochshow „Kitchen Impossible“ treten sie gegeneinander an. Im Leben verbindet die Köche Tim Mälzer (48) und Tim Raue (44) eine Freundschaft.„Es gibt niemanden in unserer Branche, ...