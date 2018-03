Thomas Reiter würde gerne zum Mars fliegen

Den ehemaligen deutschen Raumfahrer Thomas Reiter packt angesichts der geglückten Mars-Mission der Nasa das Fernweh. «Natürlich könnte ich mir vorstellen, selbst bei einer Mars-Mission mitzumachen», sagte Reiter am Montag kurz nach der Landung des Rovers «Curiosity» auf dem Planeten der Nachrichtenagentur dpa.

Thomas Reiter im Kontrollzentrum der Europäischen Raumfahrtagentur Esa in Darmstadt.

Foto: Fredrik von Erichsen – DPA

Allerdings sei das bloße Theorie: «Da sind noch viele technische Probleme zu lösen, sei es die Reisezeit von mehr als zwei Jahren für den Hin- und Rückweg, sei es der Strahlenschutz.» Aber der Astronauten-Chef der Europäischen Raumfahrtagentur Esa ist überzeugt: «In zwei oder drei Jahrzehnten wird ein Mensch auf dem Mars stehen, daran habe ich keine Zweifel.»

Für die Erforschung des Planeten sei es auf Dauer nicht ausreichend, unbemannte Missionen zu planen, betonte der 54-Jährige im Esa-Kontrollzentrum in Darmstadt. So faszinierend es auch sei, die Landung eines robotischen Systems auf der Oberfläche des Nachbarplaneten zu erleben, so sei es immer noch etwas anderes, wenn Menschen direkt an einem Ort seien. «Der Mensch mit seiner Sensorik und den kognitiven Fähigkeiten ist bislang noch nicht durch Maschinen zu ersetzen.»

Die zentrale Frage der Mars-Forschung sei weiterhin die nach möglichem Leben auf dem Planeten. «Man kann sich natürlich nicht vorstellen, dass man da kleine grüne Männchen findet», sagte Reiter. «Es könnte aber Einzeller geben, Viren oder Bakterien, vielleicht auch nur deren Reste, die aber beweisen, dass Leben auf dem Mars vor einer gewissen Zeit einmal existiert hat.»

Reiter ist Esa-Direktor für bemannte Raumfahrt und Missionsbetrieb und arbeitet im Satelliten- und Kontrollzentrum Esoc in Darmstadt. Als Astronaut hat er fast ein Jahr seines Lebens im All verbracht, 171 Tage an Bord der Internationalen Raumstation «ISS» und 179 Tage auf der russischen Raumstation «Mir».