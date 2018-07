Die Bahn-Reise nach Sylt kann beschwerlich sein. Die Marketinggesellschaft der Nordsee-Insel hat mit einem satirischen Video darauf reagiert. Es zeigt, wie eine fiktive „Catapult Air“ Reisende per Katapult in hohem Bogen auf die Insel befördert. Die „Passagiere“ landen im Wasser oder an Land auf einem großen roten Luftkissen. „Wir sind schnell, wir sind zuverlässig und wir sind pünktlich“, sagt ein Mann von „Catapult Air“. Mit dem Video wird ein zweites Gleis für die Bahnstrecke gefordert.

Urlauber und Pendler leiden seit langem unter Zugausfällen und ständigen Verspätungen im Bahnverkehr nach Sylt. Es gibt technische Probleme an Zügen und Gleisen - und die ...

