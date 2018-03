Snoop Dogg wird Reggae-Musiker

US-Rapper und Produzent Snoop Dogg (40) wechselt das Musik-Genre: Seine neue Platte «Reincarnated» wird ein Reggae-Album, wie «E!Online.com» berichtet.

Snoop Dogg wird Rastaman.

Foto: Palombini Angelo – DPA

Für die neue Stilrichtung lege er sich sogar einen neuen Namen zu und eine Band: Er nennt sich Snoop Lion & The Jungle. In der Formation tritt er am 3. August zum ersten Mal im kanadischen Toronto auf. Die erste Single-Auskopplung lautet «La La La». Snoop Dogg heißt mit bürgerlichem Namen Calvin Cordozar Broadus, Jr. – sein Debüt-Album «Doggystyle» erschien 1993.