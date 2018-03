«Shades of Grey» schon 1,2 Millionen Mal verkauft

Nach dem großen Erfolg in den USA und Großbritannien ist der erotische Roman «Shades of Grey. Geheimes Verlangen» auch in Deutschland ein Verkaufshit.

Erotik boomt: «Shades of Grey – Geheimes Verlangen» ist ein Verkaufshit.

Foto: Jens Kalaene – DPA

Die deutsche Übersetzung sei bereits mehr als 1,2 Millionen Mal verkauft worden, sagte Sprecherin Claudia Hanssen vom Goldmann Verlag in München und bestätigte damit einen Bericht der «Berliner Zeitung». Zusätzlich seien von dem Buch der Schottin E. L. James schätzungsweise 120 000 Exemplare als E-Book verkauft worden.

Mit einem solchen Erfolg auch in Deutschland habe man nicht unbedingt rechnen können, betonte Hanssen. «Nicht alle Bücher, die in den USA erfolgreich sind, werden auch hierzulande ein Erfolg.» Gerade im Taschenbuchbereich seien Verkaufszahlen von mehr als einer Million aber gar nicht so selten, auch wenn das in der Öffentlichkeit meist nicht wahrgenommen werde. «Um die Trilogie von E. L. James ist aber ein gewisser Hype entstanden.» Die hohen Verkaufszahlen in so kurzer Zeit, aber auch die hohe öffentliche Aufmerksamkeit gäben dem Buch schon eine «gewisse Alleinstellung». Die deutsche Übersetzung war Anfang Juli auf den Markt gekommen. Die Druckauflage lag am Mittwoch aktuell bei 1,5 Millionen Exemplaren.

Ende August/Anfang September soll der zweite Band der Trilogie mit dem Titel «Shades of Grey. Gefährliche Liebe» erscheinen. «Die Vorbestellungen aus dem Handel bestätigen, dass wir mit einer Million Startauflage gut aufgestellt sind», sagte Hanssen.