Scout Willis muss Sozialdienst leisten

Scout Willis, die Tochter der Hollywood-Stars Demi Moore (49) und Bruce Willis (57), muss einem Medienbericht zufolge zwei Tage Sozialdienst leisten.

Promi-Tochter Scout Willis ist mit Alkohol erwischt worden. Foto: DPA

Die damals 20-Jährige sei im Juni an einer New Yorker U-Bahn-Station beim Biertrinken und mit einem gefälschten Personalausweis erwischt worden, berichtet die US-Tageszeitung «New York Daily News». Ein Richter in Manhattan habe außerdem angeordnet, dass sie die Strafe bis zum 2. Oktober absolviert haben muss. Die Studentin selbst sei bei dem Urteil nicht im Gerichtssaal in gewesen, sondern habe sich durch einen Anwalt vertreten lassen. In den USA dürfen Jugendliche erst ab 21 Jahren trinken, zudem ist es in weiten Teilen verboten, Alkohol an öffentlichen Plätzen zu konsumieren.

