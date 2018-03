Schwedische Top-Favoritin Loreen im ESC-Finale

Die Frauen sind schrill und wild, die Männer sanft und gefühlvoll: Das Finale des Eurovision Song Contest in Baku wird auch zu einem Wettkampf der Geschlechter und Temperamente.

Loreen aus Schweden.

Foto: Jörg Carstensen – DPA

Die mystische Pop-Hexe Loreen aus Schweden, die stampfenden Trachten-Omas Buranowskije Babuschki aus Russland und die ukrainische Stadion-Einpeitscherin Gaitana messen sich mit geballter männlicher Balladenpower. Sie treffen beim großen Finale am Samstagabend (21.00 Uhr) auf charmante Bubis wie Roman Lob aus Deutschland und Ott Lepland aus Estland oder den britischen Alt-Charmeur Engelbert Humperdinck.

Tooji gehen für Norwegen ins Rennen.

Foto: Jörg Carstensen – DPA