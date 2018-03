Schauspielerin Lupita Nyong'o schreibt Kinderbuch

Mit dem Slakvendrama „12 Years a Slave“ ist Lupita Nyong'o der Durchbruch gelungen. Jetzt hat sich die Schauspielerin als Schriftstellerin versucht.

Lupita Nyong'os Kinderbuch spielt in Kenia. Dort ist die Schauspielerin selbst aufgewachsen.

Foto: Daniel Irungu – dpa

New York (dpa). Hollywood-Schauspielerin Lupita Nyong'o (34) hat ein Kinderbuch geschrieben. Das Buch solle im nächsten Januar erscheinen, teilte Nyong'o am Donnerstag per Kurznachrichtendienst Twitter mit.

„Sulwe“ handele von einem jungen Mädchen, das in Kenia aufwächst. Nyong'o selbst ist in Mexiko geboren, aber ebenfalls in Kenia aufgewachsen.

Für ihre Nebenrolle in dem Drama „12 Years a Slave“ gewann die Schauspielerin einen Oscar, außerdem spielte sie unter anderem in den neueren Filmen der „Star Wars“-Reihe mit.