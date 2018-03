Salzburger Festspiele eröffnet:

Aus unserem Archiv

Salzburg

Bei einem Festakt in der Felsenreitschule hat der österreichische Bundespräsident Heinz Fischer am Freitag die 92. Salzburger Festspiele offiziell eröffnet. Als Festredner regte der Schweizer Germanist Peter von Matt die Gäste, darunter viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft, zu kritischen Gedanken über das Verhältnis der Kunst zu Macht und Geld an.