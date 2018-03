Sängerin und Tänzerin Margot Werner gestorben

Die österreichische Sängerin und Tänzerin Margot Werner ist tot. Die 74-Jährige sei in München bei einem «Unfall im häuslichen Bereich» ums Leben gekommen, teilte die Münchner Polizei am Dienstag auf Anfrage mit.

Margot Werner ist in München gestorben.

Foto: Daniel Karmann – DPA

Die genauen Umstände des Todes der Entertainerin blieben damit unklar. Die Münchner «Abendzeitung» (Mittwoch) berichtete, Werner sei in einem Münchner Klinikum aus dem dritten Stock gestürzt und ihren schweren Verletzungen erlegen. Die «Bild»-Zeitung zitierte den Münchner Oberstaatsanwalt Thomas Steinkraus-Koch: «Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt kein Anhaltspunkt für Fremdverschulden vor.»

Margot Werner bei der Generalprobe der Sendung "Willkommen bei Carmen Nebel".2007.

Foto: Rainer Jensen – DPA

Werner wurde 1937 in Salzburg geboren und war vor allem in den 1970er Jahren ein gefeierter Star auf den Bühnen im In- und Ausland sowie im Fernsehen. Unter anderem trat sie mit ihrem Tanzkollegen Heinz Bosl auf. Sie war mit Jochen Litt verheiratet. 1977 hatte sie einen ihrer größten Erfolge mit dem Song «So ein Mann».