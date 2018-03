Ryan Gosling: Kanadier sein ist sexy

Kanada ist plötzlich en vogue. Dies spürt auch Schauspieler Ryan Gosling.

Schauspieler Ryan Gosling gilt als Frauenschwarm.

Foto: Guillaume Horcajuelo – dpa

Ottawa (dpa). Hollywoodstar Ryan Gosling (36) („The Big Short“) hat für seinen Ruf als Frauenschwarm eine ungewöhnliche Erklärung. Es sei seine kanadische Staatsbürgerschaft, die ihn für viele attraktiv mache.

„Das ist das einzige, was Sinn macht“, sagte er dem Männermagazin „GQ“. „Ich glaube, Amerika realisiert gerade erst, dass es einen Ort namens Kanada gibt“, sagte der Schauspieler.

Gosling gilt seit 2011 als Frauenheld. Damals hatte eine US-amerikanische Studentin in ihrem Blog Fotos von Gosling veröffentlicht, auf denen sie ihm feministische Sprüche in den Mund legte. Die Memes kursierten bald weltweit im Internet. Zurzeit ist Gosling im Film „La La Land“ zu sehen, der für einen Golden Globe nominiert wurde. Er selbst geht in der Kategorie „Bester Schauspieler in einem Musical-Film oder einer Komödie“ ins Rennen.