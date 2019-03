Wie jedes Jahr werden auf dem Deutschen Fernsehkrimi-Festival Preise vergeben. Durchgesetzt hat sich dieses Mal eine Koproduktion von ZDF und Arte. Die Auszeichnung für die beste Schauspielerin ging hingegen an die Darstellerin aus einem NDR-Tatort.

