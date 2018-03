Robert Pattinson «am Boden zerstört»

Los Angeles/New York (dpa) – Zwietracht beim Hollywood-Traumpaar: Robert Pattinson (26) hat nach dem Seitensprung-Geständnis seiner Freundin Kristen Stewart (22) laut «People»-Magazin die Sachen gepackt. Der Star der «Twilight»-Serie habe die gemeinsame Wohnung in Los Angeles verlassen, berichtete das Promiportal am Donnerstag.

Robert Pattinson ist laut US-Medienberichten ausgezogen.

Der britische Schauspieler sei «am Boden zerstört und sehr verärgert», schrieb «People.com» unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle. Die Schauspieler Pattinson und Stewart lernten sich bei den Dreharbeiten zu den «Twilight»-Vampir-Liebesfilmen kennen und sind laut «People» seit drei Jahren auch privat ein Liebespaar.

Stewart, die in den Vampirfilmen die schöne Bella spielt, hatte sich am Vortag bei Pattinson für eine «flüchtige Indiskretion» entschuldigt. Zuvor bat bereits der Regisseur Rupert Sanders (41) seine Frau und Kinder in aller Öffentlichkeit um Nachsicht. Kristen Stewart, einer der höchstbezahlten Filmstars in Hollywood, hatte eine Rolle in Sanders' Film «Snow White And The Huntsman».

«Ich bedaure zutiefst, dass ich denen, die mir nahestehen und die (von dem Seitensprung) betroffen sind, wehgetan habe», hieß es in Stewarts Erklärung. Mit dem flüchtigen Abenteuer habe sie «das Wichtigste» in ihrem Leben aufs Spiel gesetzt: «Rob, den Menschen, den ich über alles liebe und am meisten schätze».

Mehrere US-Medien, darunter auch die «New York Post», zitierten am Freitag Augenzeugen, die bei der Verleihung der Teen Choice Awards in Los Angeles einen heftigen Streit des Paars miterlebt haben wollen. Demnach hatten Stewart und Pattinson bei der Veranstaltung am Sonntag eine lange und intensive Aussprache hinter der Bühne. Robert habe zerknirscht gewirkt und Kristen habe auf ihn eingeredet, schrieb das Blatt.

Pattinson spielte in allen «Twilight»-Filmen (auf Deutsch als «Bis(s)»-Reihe bekannt) den Vampir neben Stewart. Er war zum Schluss dort auch mit ihr verheiratet.