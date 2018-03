November erscheint das neue Album von Robbie Williams, der dafür schon mal eifrig die Werbetrommel rührt. Dabei hat der Entertainer immer etwas Interessantes zu erzählen.

Ein unterhaltsamer Typ: Robbie Williams.

Foto: Zurab Kurtsikidze – dpa

Berlin (dpa). Robbie Williams (42) kommt es nach eigenen Worten so vor, als ob er in zwei verschiedenen Welten lebt, seitdem er in Kalifornien wohnt.

«Ich lebe da in der Sonne mit meiner Familie und meiner wunderschönen Frau und dann fliege ich nach Europa und werde von tosendem Applaus empfangen», sagte der britische Sänger («Let Me Entertain You») am Montagabend in der ProSieben-Show «Circus Halligalli». In den USA dagegen sage sein Gesicht niemanden etwas.