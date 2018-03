Prinzen überrascht vom Schauspieltalent der Queen

Queen Elizabeth II. hat mit ihrer Film-Rolle als Bond-Girl bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele auch ihre Enkelsöhne William und Harry überrascht. «Um ehrlich zu sein, wir wurden total im Dunkeln gelassen, so groß war das Geheimnis», sagte Prinz William der BBC.

Immer für eine Überraschung gut: Queen Elizabeth II. bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele.

Foto: Christian Charisius – DPA

Sein Bruder Harry scherzte: «Aber sie hat so eine gute Vorstellung abgeliefert, dass sie nun gefragt wurde, im nächsten Bond-Film mitzuspielen. Also freue ich mich für sie.».

Der jüngere Royal Harry habe am vergangenen Freitag von dem unerwarteten Auftritt des Staatsoberhauptes vorab gerüchteweise gehört. «Wir haben darüber gesprochen aber gesagt, neee, das wird wahrscheinlich nicht passieren», plauderte William von der weltweit viel beachteten Film-Szene. Die Queen spielte in dem Trailer an der Seite von Bond-Darsteller Daniel Craig sich selbst. Am Ende des Clips sprang sie scheinbar aus einem Hubschrauber, um als Fallschirmspringerin im Olympiastadion einzuschweben.

Die Prinzen zeigten sich in dem launigen Gespräch überrascht über das bislang unbekannte Hobby ihrer Oma. «Man erwartet von der Königin so etwas nicht», sagte Harry, «aber ich glaube, das ist ein sehr guter Sport für sie». Um ernsthaft hinzuzufügen, dass die Freizeit der Königin natürlich ihre eigene Angelegenheit sei.

Harry und William – in Begleitung seiner Gattin Kate – waren in der ersten Olympia-Woche fast täglich bei Wettbewerben zu Gast. Höhepunkt für sie war der Silbermedaillengewinn ihrer Cousine Zara Phillips im Teamwettbewerb der Vielseitigkeitsreiter.