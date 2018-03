Prinz William setzt sich per YouTube für Parks ein

Ein Herz für Gras und Bäume: Prinz William (29) hat per Videobotschaft auf dem Internetportal YouTube zum Erhalt von Parks und Grünflächen aufgerufen.

Prinz William setzt sich für den Erhalt von Parks und Grünflächen ein.

Foto: Lindsey Parnaby – DPA

Viele grüne Flecken in Großbritannien seien in Gefahr und könnten an Bauherren und Stadtplaner verloren gehen, sagt William in dem kurzen Beitrag. Jeder solle seinen «Lieblingsplatz» schützen. Um dies zu erreichen, können die Briten im Internet unter www.qe2fields.com Vorschläge machen und über ihre Favoriten abstimmen.

William unterstützt das Projekt «Queen Elizabeth II Fields Challenge», in dessen Rahmen Tausende Grünflächen im Land erhalten und neu geschaffen werden sollen. Es gehört zu den Initiativen zum Diamantenen Thronjubiläum der britischen Königin Elizabeth II., das 2012 gefeiert wird.

«Ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, der Königin im 60. Jahr ihrer Herrschaft Ehre zu erweisen», erklärt der Zweite der britischen Thronfolge. Zu den Flächen, die von Bewohnern bereits zum besonderen Schutz vorgeschlagen worden seien, gehörten Küstenstreifen, Wälder, Kinderspielplätze und Sportfelder.