Seine Hits mit den Walker Brothers und die Soloalben der späten 60er Jahre gehören zum Kanon der Popmusik. Doch der Einfluss von Scott Walker reicht weit darüber hinaus – bis in die Gegenwart. Zuletzt war er hoch angesehen als unermüdlicher Rock-Avantgardist.

Berlin (dpa). Er hätte noch lange so weitermachen können, mit den 1964 gegründeten, bald sehr erfolgreichen Walker Brothers. Schmachtfetzen wie „Make It Easy On Yourself“ oder „The Sun Ain't Gonna ...