Polizei befreit Eichhörnchen aus Gully-Deckel

Isernhagen

Mit Geschick und Olivenöl: So haben Polizisten in Isernhagen bei Hannover ein Eichhörnchen aus einem Gullydeckel befreit. Eine Anwohnerin entdeckte das schreiende Nagetier, das nur noch mit dem Kopf aus einer der runden Öffnungen des Deckels guckte, wie die «Nordhannoversche Zeitung» am Montag berichtete.