Kostümierte Fasnächtler haben Basel zur dreitägigen Fasnacht in Besitz genommen. Genau 72 Stunden wird gefeiert, mit Mehlsuppe, Umzügen und frechen Sprüchen.

Basel (dpa). Mit lautem Pfeif- und Trommelkonzert hat in Basel am Montag in den frühen Morgenstunden die Fasnacht begonnen. Traditionsgemäß gingen um Punkt 04.00 Uhr sämtliche Straßenlichter aus, und in ...