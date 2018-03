Pete Doherty will nicht früh aufstehen

Sänger Pete Doherty feierte beim Filmfest Cannes erst vor einigen Tagen sein Debüt als Schauspieler. Doch viel mehr Filme will der 33-Jährige erst einmal nicht drehen.

Pete Doherty lässt die Schauspielerei erst einmal ruhen.

Foto: Ian Langsdon – DPA

«Ich hatte zwar einige interessante Angebote, aber das ist so harte Arbeit. Man muss so früh aufstehen», sagte der Brite dem «Hollywood Reporter» in Cannes. In «Confession of a Child of the Century» der französischen Regisseurin Sylvie Verheyde ist der Musiker neben Charlotte Gainsbourg zu sehen.

Der Skandalrocker, der sonst eher mit Drogen- oder Alkoholexzessen Schlagzeilen macht, spielt einen jungen romantischen Aristokraten, der an Weltschmerz leidet. Der Film läuft in Cannes in einer Nebenreihe.