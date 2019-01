Für Alejandro Edda war es ein surrealer Moment: Der mexikanische Schauspieler, der „El Chapo“ in einer Netflix-Serie spielt, hat dem Drogenboss in die Augen gesehen.

New York (dpa). Der Schauspieler, der in der TV-Serie „Narcos: Mexico“ Joaquín „El Chapo“ Guzmán spielt, hat den Drogenboss bei dessen Gerichtsprozess in New York nun auch live erlebt.Der Mexikaner ...