Mick Jaggers Tochter bewundert Madonna

Georgia May Jagger (20), Tochter von Rolling Stonessänger Mick Jagger (68) und Model Jerry Hall (56), hat sich für die Modelinie von Madonna ablichten lassen.

Foto: Daniel Deme – DPA

Bei dem Shooting für die Linie «Material Girl» hatte sie viel Spaß. «Ich habe Madonnas Musik und ihren Stil immer bewundert. Sie erfindet sich ständig neu», sagte Jagger laut «New York Daily News» am Dienstag. Das Fotoshooting fand während Madonnas Proben zur ihrer aktuellen Tour in der Nähe von New York statt. «Ich habe einen großen Teil meiner Kindheit Backstage in der Nähe von Verstärkern verbracht. Dort haben wir uns entspannt, als wir jünger waren», so das Nachwuchsmodel. Vor Jagger hatten sich auch schon «Gossip Girl» Taylor Momsen und US-Sängerin Kelly Osbourne für «Material Girl» fotografieren lassen.