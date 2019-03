Im Radio und Fernsehen ist er dauerpräsent, jetzt sehen ihn seine Fans auch wieder auf großer Bühne: Mark Forster startet seine bisher größte Tour in Berlin – zur Freude von Kindern und Eltern.

Berlin (dpa). So richtig weit hat er es nicht zu seinem ersten Tourstopp: Mark Forster, in der Pfalz geboren, wohnt seit 14 Jahren in Berlin.In Friedrichshain, ganz in der Nähe ...