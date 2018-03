Mariah Careys Zwillinge geben ihr TV-Debüt

Die Zwillinge von Pop-Diva Mariah Carey (41) und Rapper Nick Cannon (31) sind noch nicht einmal sechs Monate alt und geben schon ihr TV-Debüt.

Mariah Carey und Nick Cannon bringen ihre Kinder ins Fernsehen. Foto: DPA

Wie der US-Sender ABC News ankündigte, werden Moroccan und seine Schwester Monroe am kommenden Freitag in der Sendung «20/20» mit ihren prominenten Eltern in deren New Yorker Appartement zu sehen sein. Ein erstes Familienfoto mit der Star-Moderatorin Barbara Walters (80) auf der Webseite des Senders zeigt den Nachwuchs in den Armen seiner Eltern, allerdings nur von hinten. Das seit 2008 verheiratete Paar werde unter anderem über seine Ehe und die schwierige Schwangerschaft sprechen, hieß es. Die Zwillinge mit den Spitznamen Roc und Roe waren am 30. April zur Welt gekommen.

Im September sagte Cannon dem Promi-Portal «People.com», dass er seine Kinder vom Showgeschäft lieber fernhalten möchte. «Ich will, dass sie mehr erreichen als im Entertainment-Bereich zu arbeiten. Ich bin einer von denen, die an Lehrer, Professoren und Herz-Chirurgen glauben. Das unterstütze ich. Wenn ich einen Wissenschaftler haben könnte, wäre das klasse», verriet der Vater.