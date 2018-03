Magdalena Brzeska gewinnt «Let's Dance»

Vor wenigen Wochen war Magdalena Brzeska schon aus der RTL-Show «Let's Dance» ausgeschieden. Die Jury hatte ihr zu wenige Punkte gegeben, das TV-Publikum zu wenig für sie angerufen.

Doch dann kam die Wende: Weil Sängerin Gitte Haenning (65) wegen des Todes ihrer Schwester den RTL-Wettbewerb verließ, rückte die 34-jährige Brzeska wieder nach und erkämpfte sich jetzt im Finale den Titel «Dancing Star 2012».

Die Ex-Turnerin Brzeska setzte sich damit gegen die 20-jährige Rebecca Mir durch. Beide Teilnehmerinnen hatten rund 14 Wochen Training, 16 einstudierte Tänze und zehn Liveshows auf dem Buckel. 5,20 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 19,4 Prozent) wohnten der Abschlussshow bei – weniger als im vergangenen Jahr, als Maite Kelly sich vor 6,35 Millionen Zuschauern (22,3 Prozent) durchsetzte.

Trotz des Zuschauerrückgangs sieht es für die Zukunft der Sendung gut aus. Aus RTL-Kreisen verlautete am Donnerstag, dass es im Jahr 2013 aller Voraussicht nach zu einer Fortsetzung komme. Das wäre dann die sechste Staffel. Ob es personelle Veränderungen in der Jury oder Moderation geben wird, ist völlig offen.

In der Finalshow, moderiert von Sylvie van der Vaart (34) und Daniel Hartwich (33), mussten die Konkurrentinnen, Ex-Turnerin Brzeska und Ex-ProSieben-«Topmodel» Mir, drei Nummern aufs Parkett legen: ihren Lieblingstanz aus allen Shows, den Lieblingstanz der Jury und einen Tanz aus der Kategorie «Freestyle».

Beide Tänzerinnen hatten immer einen festen Partner zur Seite: Mir den Tanzlehrer Massimo Sinató (31) – beide sollen sich auch privat näher gekommen sein und kündigten in der Finalshow auch kämpferisch an, die Liebe werde über die Technik siegen – was dann aber doch nicht passierte. Brzeska trat immer mit Erich Klann (24) auf, ohne dass die Boulevardpresse ihnen eine Affäre unterstellt hätte.

Als «Dancing Stars» gewannen den Wettbewerb seit 2006 bisher schon Wayne Carpendale, Susan Sideropoulos, Sophia Thomalla und 2011 Maite Kelly, die dafür dieses Jahr einen Platz neben Chefjuror Joachim Llambi sowie seinen Kollegen Motsi Mabuse und Roman Frieling erhielt.