Madonna verschiebt Tournee-Start

Pop-Superstar Madonna (53) hat den Start ihrer Welttournee um zwei Tage verschoben. Das erste Konzert der «MDNA Tour» findet jetzt am 31. Mai im israelischen Tel Aviv statt, wie die Konzertveranstalter «Live Nation» bekannt gaben.

Madonna braucht noch Zeit.

Foto: Paul Buck – DPA

Als Grund wurden Verzögerungen bei der Produktion angegeben. Madonna hat insgesamt 76 Konzerte allein in Europa und Nordamerika geplant. Bisher wurden «Live Nation» zufolge 1,4 Millionen Karten verkauft. In Deutschland tritt Madonna in Berlin (28. und 30. Juni) und Köln (10. Juli) auf.