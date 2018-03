Lotto-Rekord: 217 Millionen Euro für Glückspilze

Die Lottofee hat ihr Füllhorn ausgeschüttet: 190 Millionen Euro gehen vermutlich nach Großbritannien. Bei der Lotterie Euro Millions wurden in Paris die richtigen Zahlen für den europäischen Rekord-Jackpot gezogen.

Der Gewinner-Tippschein wurde in Großbritannien ausgefüllt.

Foto: Frank May – DPA

Die Lotteriegesellschaft gab die fünf Glücksziffern nebst zwei Zusatzzahlen am Abend auf ihrer Internetseite bekannt. Der Gewinner-Tippschein war in Großbritannien ausgefüllt worden.

Bei Euro Millions lockte der Rekord-Jackpot rund 40 Millionen Spieler in Belgien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Österreich, Portugal, der Schweiz und Spanien. In Deutschland wurden keine Tippscheine für dieses Spiel angenommen, weil sich die hiesigen Lotterien nicht daran beteiligen.

Aber auch in Deutschland ging es am Freitag um viel Geld. Der Eurojackpot ist in der Gewinnklasse 1 zwar nicht geknackt worden. Umso glücklicher ist aber ein Spieler aus Nordrhein-Westfalen, der als einziger mit 5 plus 1 Treffer die Gewinnklasse 2 gewann. Er erhält nun knapp 27,55 Millionen Euro. Das teilte die in Deutschland federführende Gesellschaft Westlotto nach der Ziehung am Freitag mit.

Zwölf Wochen in Folge hatte kein Tipper alle Zahlen richtig geraten. Deswegen wurde der Jackpot den Spielregeln gemäß bei der 13. Ziehung an diesem Abend in Gewinnklasse 2 ausgeschüttet. Der Eurojackpot wird in acht Ländern gespielt.

Der bislang höchste Einzelgewinn in Europa lag bei 185 Millionen Euro. Ein Topf mit rund 520 Millionen Euro wurde im März 2012 in den USA geknackt.