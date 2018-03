Lotto-Jackpot steigt auf rund 15 Millionen Euro

Der Lotto-Jackpot steigt weiter: Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch können die Spieler rund 15 Millionen Euro gewinnen – wenn sie sechs Richtige tippen und auch die Superzahl korrekt ist.

Der Jackpot ist wieder einmal prall gefüllt.

Foto: Jens Wolf dpa

Bei der Ziehung am Samstag hatten bundesweit neun Teilnehmer sechs Lottozahlen korrekt getippt, ihnen fehlte jedoch die Superzahl 5. Somit waren die sechs Richtigen rund 256 000 Euro wert, wie die Staatliche Lotterieverwaltung Bayern am Montag mitteilte. Der Jackpot war bereits zum siebten Mal in Folge nicht geknackt worden. Es ist bislang der dritthöchste in diesem Jahr.