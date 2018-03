Lotto-Geldregen in Großbritannien und NRW

In Großbritannien gab es Jubel über den mit 190 Millionen Euro größten Jackpot der europäischen Lottogeschichte, der bei der Lotterie Euro Millions ausgespielt wurde.

Millionen fließen nach NRW.

Foto: Caroline Seidel – DPA

Und der mit 27,5 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot, um den auch deutsche Tipper spielen konnten, wurde in NRW geknackt, wie Westlotto in Münster als federführende Lotteriegesellschaft des Deutschen Lottoblocks mitteilte.

Euro Millions, die den 190-Millionen-Jackpot ausspielte, ist eine gemeinsame Veranstaltung von neun staatlichen Lotteriegesellschaften in Europa, darunter Großbritannien, Belgien und Frankreich. Der deutsche Lottoblock ist daran bisher nicht beteiligt.«Fortuna wirft ihr Licht einmal mehr auf Großbritannien», sagte eine Sprecherin der National Lottery in London. Am Samstag, wenige Stunde nach der Ziehung der Glückszahlen in Paris, habe sich bereits ein Gewinner gemeldet.

Wenn der Gewinn bestätigt werde, könne die Rekordsumme bereits am Montag ausgezahlt werden. Entgegen des britischen Brauchs, dass sich Lotto-Millionäre in der Öffentlichkeit präsentieren, könnte der Top-Gewinner diesmal anonym bleiben. Seinen Wohnort gab die National Lottery lediglich mit «irgendwo im Land» an. Er sei nicht verpflichtet, sich zu outen.

Bereits im vergangenen Jahr war ein mit 185 Millionen Euro gefüllter Euro-Millions-Jackpot an ein Ehepaar in Schottland gegangen. Die Gewinner waren umgehend vor die Fernsehkameras getreten – und hatten prompt eine Reihe von Bettelbriefen erhalten. Zuletzt waren sie in der Öffentlichkeit, als sie die Unabhängigkeitskampagne der Schottischen Nationalpartei mit einer Million Pfund unterstützten. Nach britischer Lotto-Lesart war der Gewinn vom Juli 2011 sogar der bisher größte Jackpot. Damals war der Pfundkurs schwächer und die Gewinner sackten 161 Millionen Pfund ein – diesmal werden es «nur» 148 Millionen sein.

Der in Nordrhein-Westfalen gewonnene Eurojackpot ist eine Art Konkurrenzveranstaltung zu den Euro Millions. Ihn gibt es in acht Ländern: Gespielt werden kann in Deutschland, Spanien, Estland, Dänemark, den Niederlanden, Italien, Slowenien und Finnland. Auf dem Schein für den Eurojackpot war mit 5 plus 1 Richtigen zwar nur die Gewinnklasse 2 erreicht worden. Doch die kam zum Zuge, weil zum 13. Mal nacheinander niemand einen Treffer in der ersten Gewinnklasse (5+2) landete. Nach den Regeln ist das Geld in einem solchen Fall an niedrigere Gewinnklassen auszuzahlen.

Der Gewinner oder die Gewinnerin von genau 27 545 857,50 Euro kommt vermutlich aus dem Raum Rhein-Sieg, dort wurde der Spielschein abgegeben. Ob sich der Glückspilz gemeldet hatte, war am Sonntag nicht zu erfahren. «Bei so großen Gewinnen müssen die Leute aber erfahrungsgemäß auch erst Mal Luft holen», sagte ein Sprecher von Westlotto.

Die Summe von 27,5 Millionen Euro ist der höchste Gewinn in der im März gestarteten europäischen Lotterie und der dritthöchste Einzelgewinn in der deutschen Lottogeschichte. Den höchsten Einzelgewinn im deutschen Lotto gab es im Oktober 2006. Damals erhielt ein Spieler die Summe von rund 37,7 Millionen Euro bei «6 aus 49», drei Jahre später entfiel mit 31,7 Millionen Euro der zweithöchste Gewinn auf einen einzelnen Tippschein.

Bei Euro Millions hatte der Rekord-Jackpot 40 Millionen Spieler in den neun beteiligten Ländern Belgien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Österreich, Portugal, der Schweiz und Spanien angelockt. Das waren etwa doppelt soviel Tipper wie sonst bei dieser Lotterie. Immerhin noch 14 Gewinner können sich über jeweils gut 2,6 Millionen Euro im zweiten Rang freuen.

Vor dem Rekordjackpot mit 190 Millionen Euro waren in diesem Jahr bereits sieben weitere Jackpots nach Großbritannien gegangen. «Wir haben eine Menge Champagner auf Eis gelegt und freuen uns darauf, den Glückspilz in unseren Club der Millionäre aufzunehmen», sagte die Sprecherin.

Die Lotto-Einnahmen werden in Großbritannien – ähnlich dem deutschen System – für gemeinnützige Zwecke eingesetzt. Unter anderem profitierte die britische Olympia-Mannschaft von den Lotto-Geldern. Zwei Drittel des Leistungssportetats von 400 Millionen Euro in den vergangenen vier Jahren werden aus diesem Topf gespeist. Wöchentlich kämen über die Lotterieeinnahmen 30 Millionen Pfund für die Allgemeinheit zusammen.

Der bislang größte Lotto-Jackpot der Welt wurde mit rund 520 Millionen Euro im März 2012 in den USA geknackt.