Ein Betrugsskandal an Elite-Universitäten wirbelte in dieser Woche die amerikanische Hochschullandschaft auf. Beschuldigt ist auch TV-Star Lori Loughlin.

Berlin (dpa). Die in einem Bestechungsskandal beschuldigte US-Schauspielerin Lori Loughlin (54, „Full House“) ist vorerst wieder auf freiem Fuß.Nach ihrem Gerichtstermin am Mittwoch (Ortszeit) in Los Angeles hinterlegte sie eine Kaution in ...