Linda Zervakis und Elton moderieren ESC-Vorendscheid

Februar entscheidet sich, wer Deutschland beim ESC in Lissabon vetrtritt. Die Moderatoren des Vorendscheids stehen schon fest.

Linda Zervakis und Elton führen am 22. Februar live aus Berlin fürs Erste durch die Show «Unser Lied für Lissabon».

Foto: Arno Burgi – dpa

Berlin (dpa). Das Moderatorengespann für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) steht fest: Spaßmacher Elton (46) und Nachrichtenpräsentatorin Linda Zervakis (43) führen am 22. Februar von 20.15 Uhr an live aus Berlin fürs Erste durch die Show „Unser Lied für Lissabon“, wie der zuständige Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montag mitteilte.

An dem Abend wird dem Publikum eine Auswahl von sechs verschiedenen Interpreten geboten. Die Gewinnerin oder der Gewinner vertritt Deutschland beim ESC-Finale am 12. Mai in Lissabon. Zur Wahl stehen Xavier Darcy, Ivy Quainoo, Ryk, Michael Schulte, Natia Todua und die Band voXXclub.