Liebes-Duett von Clinton und Trump ist ein Internet-Hit

In der zweiten TV-Debatte haben sich die beiden US-Präsidentschaftskandidaten gegenseitig mit herben Vorwürfen überzogen. Aber mit Musik geht alles besser.

Es sieht nur so aus, als würden Hillary Clinton und Donald Trump gemeinsam singen.

Foto: – dpa

Amsterdam (dpa). Hillary Clinton (68) und Donald Trump (70) einmal nicht im erbitterten Streit, sondern als singendes Liebespaar: Ein satirischer TV-Clip aus den Niederlanden über die jüngste Wahl-Debatte in den USA ist weltweit ein Internet-Hit.

Lucky TV zeigte am Montagabend im niederländischen Fernsehen, wie Hillary und Donald scheinbar innig das Liebes-Duett «Time of my Life» aus dem Hollywoodfilm «Dirty Dancing» singen. Szenen aus der Debatte wurden dafür mit dem Original-Soundtrack unterlegt.

Millionen Menschen weltweit haben den Clip bereits gesehen und über Facebook oder Twitter verbreitet. Auch der amerikanische TV-Sender CBS strahlte ihn aus.