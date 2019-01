Lars Eidinger malt sich gerne die Fingernägel an. Seit 20 Jahren macht der Schauspieler das. Alles eine Frage der Exaltiertheit.

München (dpa). Lars Eidinger (43) hat gerne lackierte Fingernägel. „Ich mag das einfach, es gefällt mir“, sagte der Schauspieler in der Nacht zu Sonntag am Rande des Deutschen Filmballs in ...