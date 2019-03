Als ihre Schwester Kim Kardashian berühmt wurde, ging Kylie Jenner noch auf die Grundschule. Rund zehn Jahre später hat das jüngste Mitglied der Großfamilie alle anderen übertroffen. Kosmetik und Instagram machen sie zur bislang jüngsten Selfmade-Milliardärin.

New York (dpa). Im grauen Anzug mit Schlangenmuster, die Hand mit pink lackierten Fingernägeln energisch an die Hüfte gestemmt, oder lasziv mit einer Puderdose an der Wange: Kylie Jenner präsentiert ...