Kurt Masur geht es nach Sturz wieder besser

Der 84-jährige deutsche Star-Dirigent Kurt Masur ist mitten in einem Konzert in Paris gestürzt, hat den Sturz aber offenbar gut überstanden.

Bangen um Kurt Masur.

Foto: Peter Endig/Archiv – DPA

Er könne sich wieder bewegen, wenn auch nur vorsichtig, und habe bereits am Morgen einige Schritte gemacht, sagte eine Sprecherin des französischen Nationalorchesters am Freitag. Masur, einer der berühmtesten zeitgenössischen deutschen Dirigenten, war am Donnerstagabend gestürzt, während er eine Aufführung der sechsten Symphonie «Pathétique» von Tschaikowski durch das französische Nationalorchester dirigierte.

Er wurde noch in der Nacht in das Pariser Krankenhaus Pompidou gebracht. Es werde erwartet, dass Masur die Klinik bald verlassen könne, sagte die Sprecherin Camille Grabowski am Freitagnachmittag. Sein Sturz habe nichts mit seiner Parkinson-Krankheit zu tun, betonte sie.

Der Zwischenfall ereignete sich im Théâtre des Champs Elysées. Nach Schilderung der Sprecherin habe Masur einen falschen Schritt in den Zwischenraum vor der ersten Zuschauerreihe gemacht und sei dabei rückwärts gestürzt. Das Konzert sei abgebrochen worden, das Publikum habe das Theater ruhig verlassen.

Der Musiker war von 2002 bis 2008 Musikdirektor des französischen Nationalorchesters. Auf die Nachricht von seinem Sturz hat auch Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy reagiert. In einer Pressemitteilung vom Freitag wünschte er Masur, der besondere Beziehungen zu Frankreich habe, baldige Besserung.

Masur prägte als Gewandhauskapellmeister fast drei Jahrzehnte lang das Leipziger Musikleben. In dieser Zeit gab er mit dem Orchester über 900 Tournee-Konzerte. Am 9. Oktober 1989, dem Tag der Leipziger Montagsdemonstrationen, gehörte Masur zu jenen, die den Aufruf «Keine Gewalt!» verfassten.

Der in Schlesien geborene Künstler versuchte über Jahrzehnte, Brücken über den Eisernen Vorhang hinweg zu bauen. Nach dem Mauerfall zählten zu den Wirkungsstätten des Musikers auch New York, wo er von 1991 bis 2002 das Philharmonische Orchester der Stadt leitete, und London. In der britischen Hauptstadt war er von 2000 bis 2007 Musikdirektor des London Philharmonic Orchestra.