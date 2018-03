Komponist Li Bo mit Paul Hindemith-Preis geehrt

Der 24 Jahre alte chinesische Komponist Li Bo hat beim Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) den Paul- Hindemith-Preis erhalten. Hamburgs Kultursenatorin Barbara Kisseler (parteilos) überreichte die Urkunde am Sonntagabend bei einem Konzert in der Hansestadt.

Der chinesische Komponist Li Bo in Hamburg.

Foto: Markus Scholz – DPA

Der Preis wird seit 1990 jährlich zur Förderung junger Komponisten verliehen. Das Preisgeld von 20 000 Euro wird von der Schweizer Hindemith-Stiftung und drei Hamburger Stiftern aufgebracht. Li Bo, 1988 in der Provinz Jilin geboren, studiert seit 2007 an der bekanntesten Musikhochschule Chinas, dem Central Conservatory of Music in Peking.

Kultursenatorin Kisseler und die Kieler Kulturministerin Anke Spoorendonk (SSW) würdigten bei der Preisverleihung die Verdienste des SHMF um die zeitgenössische Musik. Li Bo ist zugleich Gewinner eines chinesisch-deutschen Wettbewerbs. 34 Teilnehmer hatten sich mit neuer Kammermusik beteiligt. Sein Werk «Mondlicht – Stadtmauer – Prosadichtung» wurde am Sonntag vom Ensemble ConTempo aus Peking uraufgeführt. Zu den bisherigen Trägern des Preises zählen Olga Neuwirth, Jörg Widmann, Lera Auerbach und Markus Lehmann-Horn.