Königin Beatrix trifft Avantgarde in Oranienburg

Aus unserem Archiv

Oranienbaum

Royaler Glanz und ein Hauch von Haute Couture in einer Kleinstadt in Deutschland: Als Königin Beatrix am Mittwoch in Sachsen-Anhalt die niederländische Design-Ausstellung «Dutch Design – Huis van Oranje» eröffnete, war ihr von persönlichem Leid und der Regierungskrise in ihrer Heimat nichts anzumerken. Äußerlich gefasst und freundlich lächelnd winkte sie vor dem Schloss in Oranienbaum den ungeduldig wartenden Anhängern zu.