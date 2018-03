König Juan Carlos wieder an der Hüfte operiert

Aus unserem Archiv

Madrid

Der spanische König Juan Carlos ist zum zweiten Mal in zwei Wochen an der Hüfte operiert worden. Bereits zwölf Stunden nach dem Eingriff wurde der 74-Jährige wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Dies teilten Kreise des Königshauses in Madrid am Freitag der staatlichen Nachrichtenagentur EFE mit.