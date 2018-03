Kirchendieb gibt Bischofsstab Kardinal von Galens zurück

Der prunkvolle Bischofsstab des legendären Kardinals Graf von Galen aus Münster ist wieder im Besitz der Kirche. Der bereits verurteilte Dieb habe den Hirtenstab über eine Anwaltskanzlei zurückgeben lassen, sagte Staatsanwältin Liane Brosch am Montag in Wuppertal.

Foto: Bistum Aachen – DPA

Kardinal von Galen (m) am 16.03.1946 auf dem Michaelisplatz in Münster.

Foto: Stadtmuseum Münster – DPA

Offenbar erhoffe er sich eine vorzeitige Haftentlassung. Vor eineinhalb Jahren war der damals 36-Jährige als Kopf einer Bande in Wuppertal zu fünf Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden.

Mit dem Bischofsstab wurde auch ein Altarkreuz zurückgegeben. Beide Kirchenschätze sind aus vergoldetem Silber und reich verziert; der Wert liegt bei insgesamt etwa 50 000 Euro. «Der ideelle Wert übersteigt den materiellen bei weitem», sagte Jochen Reidegeld, stellvertretender Generalvikar des Bistums Münster, und sprach den Ermittlern «tief empfundenen Dank» für ihre Arbeit aus.

Kardinal von Galen (1878-1946) war 2005 seliggesprochen worden. Der katholische Bischof von Münster hatte die systematische Ermordung geistig Behinderter durch die Nazis mutig angeprangert. Im Bistum Münster wird der Kirchenführer sehr verehrt.

Die beiden Kunstschätze waren 2009 in der Ludgerusbasilika in Essen gestohlen worden, aus einer Ausstellung anlässlich der Seligsprechung von Galens. Die Diebe hatten sich einschließen lassen. Die Bande war im Februar 2011 in Wuppertal zu Haftstrafen verurteilt worden. Über den Verbleib der Beute schwiegen sich die Täter aus. Die reich verzierte Kirchenkunst blieb verschwunden, vergeblich setzte das Bistum Münster eine Belohnung aus.

Der Kirchenschatz war nach Ermittlungen der Wuppertaler Polizei im benachbarten Ausland zum Kauf angeboten worden. Das Altarkreuz und der Bischofsstab sind leicht beschädigt. Der imposante Hirtenstab sollte noch am Montag zurück nach Münster in die Domkammer gebracht werden. Dort werde das Objekt restauriert, sagte Udo Grote, der Direktor der Domkammer. Das Altarkreuz, ursprünglich aus dem Besitz der von Galens, gehört der Benediktinerinnenabtei St. Scholastika im niedersächsischen Dinklage. Äbtissin Franziska Lukas nahm das Kreuz in Wuppertal entgegen.